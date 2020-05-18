كورونا يدفع مئات آلاف الأغنياء للفرار من نيويورك

2020/05/18 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ نحو 420 ألفاً من سكّان نيويورك قد غادروها وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، وكانت غالبيّة المغادرين من أكثر سكانها ثراءً.

ويظهر التقرير الذي ارتكز على تحليل بيانات جُمعت من مصادر عدّة لمواقع الهواتف الذكية أنّ 15 في المئة من سكان المدينة رحلوا عنها بين الأول من آذار والأول من أيار.

وتلفت الدراسة التحليلية التي أوردتها الصحيفة إلى تراجع عدد السكّان بشكلٍ خاص في المناطق الأكثر غنىً في المدينة، على غرار أبر إيست سايد وويست فيلادج وسوهو وبروكلين هايتس.



وتراجع عدد السكّان القاطنين في هذه المناطق الثرية من المدينة بنسبة 40 في المئة أو أكثر.

وفي سياقٍ متّصل، شهدت بعض المناطق الأخرى هبوطاً في عدد سكّانها، قيل إنه يعود إلى أنّها من الأماكن التي تعيش فيها مجموعات من الطلاب، وقد خلت من غالبية قاطنيها في هذه الفترة، نظراً إلى إغلاق الجامعات.

ولكن التقرير يشير إلى أنّ الأحياء التي يسكنها الأكثر غنى في المدينة هي التي كانت على الأرجح أكثر تأثراً لجهة تضاؤل عدد سكّانها بشكلٍ ملحوظ من جرّاء انتشار الفيروس.



وفي هذا الإطار، يقول كيم فيليبس فين وهو بروفيسور في التاريخ في جامعة نيويورك، إن "أسلوب تأثر الأشخاص في هذه الأزمات يختلف باختلاف طبقاتهم الاجتماعية… على الرغم من العبارات القويّة القائلة ’إننا معاً في هذه المحنة‘، فالواقع مختلف تماماً عن ذلك".

وتبين الصحيفة أنّ أكثر فاحشي الثراء الذين يشكّلون ثلث أصحاب أعلى المداخيل الذين تبلغ نسبتهم1 في المئة في نيويورك، قد غادروا المدينة في حين أنّ السكّان المتواجدين في أدنى السلّم مِمَّن يحققون أدنى مداخيل سنوية لا تتعدّى 90 ألف دولار أو أقلّ، لم يبرحوا منازلهم.

ويضيف تقرير نيويورك تايمز، أنّ تلك البيانات قد تكون مفيدة لقياس التنقّل السريع للسكّان على نطاق واسع، برغم ان البيانات التي جُمعت من الهواتف الذكية واستعملت في تقويم السكّان "غير دقيقة" لأنّها لا تشمل القاطنين الذين لا يملكون هواتف ذكية، ولاعتمادها غالباً على تخمينات بشأن السكّان.

في غضون ذلك، أشارت بعض الأخبار التي تناقلها الناس إلى أن سكّان نيويورك الأكثر ثراءً قد غادروها وتوجّهوا إلى منازلهم الصيفية أو المساكن التي يقضون فيها إجازاتهم.

وفي حين أنّ البيانات الرئيسة التي يوردها التقرير صادرة عن شركة التحليلات الجغرافية "ديكارت لابز"، عدت صحيفة الـ "تايمز" أنّ هذا التحليل منسجم مع تقديرَيْن منفصلَيْن اثنَيْن ارتكزا على معطيات جاءت من مزوّدين آخرين لبيانات المواقع.

وحسبما يذكر التقرير، خلُصت التحليلات الثلاثة إلى أنّ نسبة كبيرة من المناطق الأكثر ثراءً في المدينة قد خلت من قاطنيها.





وضمّت العيّنة التي استعملتها الـ "تايمز" نحو 140 ألف مقيم بمن فيهم سكّان من المناطق كافة التي شملها التعداد السكّاني في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة نيويورك شكّلت مركز تفشّي الوباء في الولايات المتحدة الأميركية وشهدت أكثر من 190 ألف إصابة بالفيروس الذي أوقع فيها ما يزيد على 15300 ضحية.

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