التربية النيابية تعلن مصادقة الوزارة على 5 مقترحات تخص المراحل غير المنتهية واجور المدارس الاهلية

2020/05/18 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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الشمري تحضر اجتماع لجنة التربية النيابية مع وزير التربية

عضو لجنة التربية النيابية النائب هوازن الشمري عضو تحالف سائرون تحضر اجتماع لجنة التربية النيابية مع وزير التربية الاستاذ علي حميد مخلف وقد تمت مناقشة مقررات هيأة رأي الوزارة وما تمخض عنها واهم النقاط التي من شأنها انصاف ابنائنا الطلبة في الوقت الراهن وما انتجتهُ جائحة كورونا والعامل النفسي الذي انعكس سلبا"على ابنائنا الطلبة وقد صادق معالي الوزير على مقترحات لجنة التربية النيابية وتم إصدار خمس قرارات : ١ - اعتماد درجات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للمراحل غير المنتهية واعتبارها درجة نهائية.

٢ - تعاد الامتحانات للراسبين والمكملين في نصف السنة ونهاية الكورس الاول للمراحل غير المنتهيه في مواعيد تحدد لاحقا .

٣ - تخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية بنسبة ١٠ %.

٤- تؤجر الحوانيت لأصحابها الحاليين في العام الدراسي المقبل بشكل مجاني.

٥ - امتحان الطلبة الخارجيين في الاول من حزيران مقترن بموافقة خلية الأزمة.

المكتب الاعلامي النائب هوازن الشمري عضو تحالف سائرون الاثنين / ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ كربلاء

كشفت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، تفاصيل حالتي الاصابة المؤكدتين بكورونا في المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "المحافظة شهدت اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا، وال

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، الاثنين (18 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الـ 45 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا هذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع تفاصيل الإصابات

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