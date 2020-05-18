2020/05/18 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كربلاء

كشفت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، تفاصيل حالتي الاصابة المؤكدتين بكورونا في المحافظة.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف رسمياً عن تفاصيل حالتي الاصابة المؤكدتين بكورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف رسمياً عن تفاصيل حالتي الاصابة المؤكدتين بكورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).