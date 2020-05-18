شرطة ديالى تلغي 50% من سيطرات بعقوبة الثابتة

2020/05/18 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن الغاء 50% من سيطرات بعقوبة الامنية لتحقيق 3 اهداف.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قيادة شرطة ديالى قامت بالغاء 50% من السيطرات الامنية الثابنة في بعقوبة ووضواحيها خلال العام الجاري 2020 لتحقيق 3 اهداف رئيسية هي استثمار الاستقرار الامني […]

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