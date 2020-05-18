خبير قانوني: الدستور صمت عن الوزارات الشاغرة المتبقية ولم يحدد مدة زمنيه لحسمها

2020/05/18 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الدستور العراقي لم يحدد مدة قانونية لإكمال الكابينة الوزارية الشاغرة بعد منح الثقة لأكثر من نصف زائد واحد وتركها مبهمة.وقال التميمي لـ/المعلومة/ ان “الفقرات الخمسة بالمادة 76 من الدستور العراقي حددت فقرة المدة الزمنية لإعلان ترشيح الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء”.واضاف انه […]

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