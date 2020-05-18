الكاظمي يصدر أمرا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمد قائدا للقوات البرية

2020/05/18 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امراً بتكليف قائد جديد للقوات البرية خلفا لوزير الدفاع الحالي جمعة عناد

وقال الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول في تغريدة، إن الكاظمي أمر بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا جديدا للقوات البرية، مبينا أن المحمد أحد قادة النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف، أنه يستحق هذا التكليف فهو رجل وطني ومقاتل قارع الاٍرهاب وحقق النصر مع اخوانه في القوات المسلحة، مؤكدا أن المحمدي ستكون له بصمة في بناء قوات برية قوية مهمتها الحفاظ على العراق وشعبه.

ويشار الى ان المحمد كان يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار، ومشرفا على عمليات أسود الجزيرة التي انطلقت مؤخرا ضد خلايا الإرهاب.

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