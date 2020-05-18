2020/05/18 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوعز بتشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الإحتجاجات

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