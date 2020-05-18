رفع علم المثليين خرق للدستور واتفاقية فينا

2020/05/18 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير حبيب الميالي شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الحرية بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان.حيث هذا الدستور الدائم .وإن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق الاستقرار و الحرية لشعبه والاستقلال والحصانة لمواطنية والعزه […]

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