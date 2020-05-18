الكاظمي يوعز بتشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات

2020/05/18 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات، مشيرا إلى أن إنجاز هذه القائمة يعد تلبيةً لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الحكومي.

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