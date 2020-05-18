الغزي: القانونية النيابية تجتمع بعد رمضان لتحديد شكل الدوائر الانتخابية

2020/05/18 | 20:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستجتمع بعد انتهاء شهر رمضان لتحديد شكل الدوائر الانتخابية المتعددة لغرض إرسالها لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.وقال الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "تأخر إقرار الملحق المتعلق بقانون الانتخابات الجديد الذي ينظم عمل الدوائر الانتخابية المتعددة يعود إلى عدم انعقاد جلسات البرلمان بسبب وباء كورونا".ولفت إلى أن "مجلس النواب لم يعقد جلسات الفصل التشريعي الحالي بسبب الظرف الصحي الذي تمر به البلاد".وأضاف أن "الدوائر الانتخابية ما زالت محل خلاف بين الكتل السياسية ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن كون البعض يحاول جعل القضاء دائرة انتخابية والآخر يريد أن يكون النائب هو من يمثل الدائرة الانتخابية وهذا يعتمد على إحصائية وزارة التخطيط للسكان".وبين الغزي أن "اللجنة القانونية ستجتمع بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لتحديد شكل الدوائر الانتخابية المتعددة لغرض إرسالها لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ونشرها بجريدة الوقائع الرسمية".

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