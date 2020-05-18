قائد عمليات صلاح الدين للجيش: الحشد يمسك اكثر من 80 بالمئة من قاطع المحافظة

2020/05/18 | 20:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد قائد عمليات صلاح الدين للجيش اللواء عبد المحسن حاتم، الاثنين، بالتنسيق العالي مع الحشد الشعبي لمطاردة فلول داعش الارهابي، مشيرا الى ان قوات الحشد تمسك اكثر من 80 بالمئة من قاطع العمليات في المحافظة.وقال حتام في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ، ان “عملية التنسيق بين الجيش والحشد تجري باعلى المستويات وهناك

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