بالوثيقة.. المالية توافق على احتساب الشهادة غير المصرح بها في التعيينات

2020/05/18 | 20:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قررت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الموافقة على احتساب الشهادة غير المصرح بها في التعيينات.ونشر النائب في مجلس النواب، محمد شياع السوداني على صفحته في “فيسبوك”، أن “وزارة المالية/ الدائرة القانونية وافقت على تنفيذ قرار 454 والايعاز الى محافظه بغداد بالعمل به الخاص بأحتساب الشهادة غير المصرح بها عند التعيين (قبل التعيين […]

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