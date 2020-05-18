2020/05/18 | 20:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترشيح علي جاء رداً على اللاعب الدولي السابق هوار ملا محمد الذي سبق أن أعلن ترشيحه لعضوية الاتحاد عن الإتحاد الفرعي السليمانية

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