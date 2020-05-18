معا في مواجهة جائحة كورونا والمخزن والراسمالية وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. - النهج الديمقراطي

2020/05/18 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية“معا في مواجهة جائحة كورونا والمخزن والراسمالية وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.”اجتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم الأحد17مايو2020، تحت شعار: “معا في مواجهة جائحة كورونا والمخزن والرأسمالية وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.” وبعد مناقشتها للأوضاع العامة التي تهيمن عليها جائحة فيروس كورونا ومآلاتها، المتضمنة في وثيقة هامة ......





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