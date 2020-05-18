2020/05/18 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت مجموعة “أم بي سي” الاعتداء الذي تعرّضت له استوديوهات قناة “ام بي سي العراق” في العاصمة بغداد، والذي نجم عنه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وقالت المجموعة في بيان، إنها تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، وهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حمايةً للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها.

وأعربت المجموعة عن أملها بأن تكشف التحقيقات ملابسات الاعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة MBC تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له استوديوهات “MBC العراق” في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة MBC تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له استوديوهات “MBC العراق” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).