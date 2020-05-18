2020/05/18 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المرصد العراقي للحريات الصحفية عن أسفه للتطورات الصادمة التي أدت الى قيام مجموعات غاضبة باقتحام مكتب قناة “أم بي سي” عراق التي هي إحدى قنوات مجموعة “ام بي سي” السعودية

وأوضح المرصد في بيان، أن محتوى اعتبره المقتحمون غير ملائم، وتجاوز على قيم ورموز عراقية في برنامج رمضاني هو سبب الاقتحام، داعيا الى التعامل القانوني في مثل هذه القضايا، وتجنب العنف والاحتقان.

وأشار البيان الى أن المقتحمين قاموا بتدمير محتويات المكتب دون إلحاق الأذى بأحد من العاملين فيه والذين تجنب بعضهم الحضور الى المبنى الذي يقع في حي الوزيرية شمال العاصمة بغداد، مضيفا إن إدارة المجموعة قررت وقف نشاط مكتب بغداد حتى أيلول المقبل بما فيه بث برنامج حديث بغداد المباشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب mbc عراق يتعرض للاقتحام وتوقف لبرامجها حتى أيلول المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب mbc عراق يتعرض للاقتحام وتوقف لبرامجها حتى أيلول المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).