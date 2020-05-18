بالوثيقة: امانة مجلس الوزراء تبلغ كردستان: ليس من واجب بغداد تأمين رواتب موظفي الاقليم

2020/05/18 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب موجه الى حكومة اقليم كردستان عدم التزام الحكومة العراقية بإرسال رواتب موظفي الاقليم، مؤكدة ان على اربيل تامين رواتب موظفيها.

وبحسب وثيقة صادرة من الامانة العامة والصادرة بتاريخ (5 ايار 2020) الجاري، انه "لم يتم التوصل لأي اتفاق مع وفد إقليم كردستان ووزارة المالية، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت، أن "تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، ليس واجبا على الحكومة العراقية، وعلى حكومة إقليم كوردستان الالتزام بدفع رواتب موظفيها من حصتها من الموازنة".

واوضحت، انه "لم يتم عقد أي اتفاق مع الحكومتين، وأنه هناك مطالبة بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان، من قبل وزارة المالية والاقتصاد العراقية".

وكانت حكومة اقليم كردستان قد بعثت برسالة الى بغداد تتضمن 10 نفاط حول وقف صرف رواتب موظفي كوردستان وطالبت بغداد بأكثر من 384 مليار دولار كتعويضات عن الفترة من من عام 1963 الى 2003.

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