تطبيعية الكرة تسمي لجنتي المسابقات والقيم

2020/05/18 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

واصلت اللجنة التطبيعية اجتماعاتها الدورية بمقر الاتحاد عبر الدائرة الالكترونية، وبحضور الأمين العام المهندس محمد فرحان.

وقررت الهيأة في اجتماع، اليوم الاثنين، تسمية لجنتي المسابقات والقيم.

وقال رئيس التطبيعية، اياد بنيان في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاجتماع أثمر عن تسمية د.



حيدر عوفي رئيسا للجنة المسابقات، وغانم عريبي نائبا، وضياء حسين امينا للسر، وعضوية علي عبيس عبد، وسيروان نجم الدين ونجم عبد الواحد الاوسي".

وأضاف بنيان، أن "لجنة القيم تالفت من د.



حسين علي حسن رئيسا، و د.



حسين رحمن جعفر، و علي طالب شرهان".

بغداد اليوم- بغداد

قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين (18 أيار 2020)، تحديد الثالث من تموز موعدا افتراضيا لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم 2019_2020.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للتطبيعية، الذي عقد عبر الدائرة الالكترون

بغداد اليوم- بغداد

نفى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، جزائر السهلاني، الاثنين (18 أيار 2020)، تقديم رئيس اللجنة رعد حمودي استقالته من المنصب.

وقال السهلاني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الرياضية

بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، اليوم الاثنين،( 18 مايس 2020)، خلال زيارة وفد ملتقى البصرة لمقر الاتحاد، دعمه الكامل لرياضيي المحافظة، مشيرا الى ان كفاءات البصرة الفيحاء ستأخذ استحقاقها ال

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