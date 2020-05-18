الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أربعة إرهابيين في القائم

2020/05/18 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن القاء القبض على اربعة ارهابيين من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في القائم بمحافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع الفوج الثاني في لواء المشاة ٣٠ تمكنت من القبض على أربعة إرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة […]

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