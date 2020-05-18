ديالى تعلن انهاء “الحجر المناطقي” في خان بني سعد بعد ايام على فرضه

2020/05/18 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن انهاء الحجر المناطق في مناطق جنوب غرب المحافظة.وقال مدير ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحجر المناطقي الذي تم فرضه في بعض احياء وقرى ناحي بني سعد رفهم انهائه بعد وصول نتائج الحالات المشتبه بها وكانت سلبية اي انها […]

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