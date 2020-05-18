الصدر غاضباً “يحاجج بأربع صفحات” عن المثلية: رفضتم تصدير الحجاب والمحاكم الاسلامية،نرفض ما استحسنتموه!

2020/05/18 | 20:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، تغريدة مطولة للمرة الثانية في تعليق على حادثة رفع علم المثلية على مقر بعثة الاتحاد الاوربي ببغداد برعاية السفارتين الكندية والبريطانية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.وقال الصدر في رد مطول، موجه للسفارتين والبعثة الاوربية ببغداد، تحت مسمى “الحرية وحقوق […]

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