صحة ديالى توضح تفاصيل الاصابتين الجديدتين بكورونا

2020/05/18 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أوضحت دائرة صحة ديالى، اليوم الإثنين، تفاصيل الاصابتين الجديدتين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “نؤكد تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة حيث وصلت نتائج التحاليل المختبرية لـ ١٧ حالة كان مشتبه باصابتها بوباء كورونا ظهرت ١٥ سالبة […]

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