بالفيديو: “دماء وتهديم خيم اثناء الفطور” مناوشات ورصاص بين متظاهرين وعناصر الأمن الوطني في الديوانية

2020/05/18 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال شهود عيان في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، ان مصادمات دموية قرب مبنى الامن الوطني في محافظة الديوانية أوقعت قتيلاً واحداً على الاقل.وكان متظاهرون قد أقاموا اعتصاماً امام مبنى الامن الوطني في المحافظة، للمطالبة بإطلاق سراح اربعة من زملائهم اعتقلوا اليوم في محكمة القادسية، لكن قوات الامن اقتحمت خيمهم بالرصاص، غداة […]

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