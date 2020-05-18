التربية النيابية تطالب بتخصيصات مالية للتعاقد مع التدريسيين

2020/05/18 | 21:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، بضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المجانيين، وشمولهم بتوطين الرواتب والامتيازات الاخرى.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن على "الحكومة ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار توفير التخصيصات اللازمة في موازنة 2020 من اجل التعاقد مع المحاضرين المجانيين في جميع المحافظات ومحافظة ذي قار على وجه الخصوص باعتبارها محافظة منكوبة".وأكد على "شمول المحاضرين بتوطين الرواتب والامتيازات الاخرى بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019"، مثمناً "جميع الاجراءات الحكومية المتخذة لانصاف جميع شرائح المجتمع ".

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