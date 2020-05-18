2020/05/18 | 21:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، الاثنين، عن إحباط عن إحباط عملية إرهابية لتفجير أحد أبراج نقل الكهرباء في قضاء آمرلي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط عملية إرهابية لتفجير برج لنقل الكهرباء في آمرلي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط عملية إرهابية لتفجير برج لنقل الكهرباء في آمرلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).