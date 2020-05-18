روسيا تجند السوريين للقتال في ليبيا مقابل 1000 دولار

2020/05/18 | 21:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت شركة أمنية روسية على تجنيد عشرات السوريين لإرسالهم إلى #ليبيا والقتال إلى جانب صفوف «الجيش الوطني الليبي».وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، «بلغ عدد المجندين حتى الآن نحو 180 شخص من محافظات مختلفة من…

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