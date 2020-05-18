“اليويفا” يؤجل اجتماعا هاما بسبب “نقاط عالقة”

2020/05/18 | 21:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، تأجيل اجتماع لجنته التنفيذية المقرر في الـ27 من مايو بسبب “بعض النقاط العالقة” الخاصة بملاعب بطولة أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل.وقال “اليويفا” في بيان رسمي إن الاجتماع سيعقد في الـ17 من يونيو المقبل بدلا من الـ27 من مايو الجاري.وتأجلت بطولة أوروبا “يورو 2020” التي […]

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