2020/05/18 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ذو الفقار الشبلي نقيب المحامين فرع الديوانية :

قاضي خفر محكمة القادسية يصدر قرار اطلاق سراح المعتقلين الأربعة من المتظاهرين بكفالة مالية.

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة المالية، الاثنين (18 أيار 2020) الموافقة على احتساب الشهادة غير المصرح بها في التعيينات.

ونشر النائب في مجلس النواب، محمد شياع السوداني على صفحته في "فيسبوك"، أن "وزارة المالية/ الدائرة القان

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة التربية النيابية، الاثنين، مصادقة الوزارة على 5 مقترحات تخص المراحل غير المنتهية واجور المدارس الاهلية.

وقالت عضو اللجنة النائب هوازن الشمري في بيان، انها "حضرت اجتماع لجنة التربية النيابية مع وزير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السليمانية تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السليمانية تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).