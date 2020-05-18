اليمين الهندوسي يوقف قوانين العمل ويلاحق نشطاء اليسار / اشادة عالمية باداء حكومة الشيوعيين في كيرالا الهندية - رشيد غويلب

2020/05/18 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب تشهد الهند هجوما على ملايين العمال، ولا يقتصر ذلك على عمال التراحيل، الذين لا يتلقون اي دعم من الدولة في مواجهة اجراءات الاغلاق وتحديد الحركة، بل امتد تاثير الهجوم الى جموع العاملين بعقود دائمة.



منذ الاسبوع الأول من ايار الحالي ، علقت ولايتان هنديتان رئيسيتان أوتار براديش وماديا براديش العمل بموجب قوانين العمل في السنوات الثلاث المقبلة.



وبذلك انضمت هاتان الولاياتان الى خمس ولايات اخرى سبقتهما في ه ......





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