تطبيعية اتحاد الكرة تسمي لجنتي المسابقات والقيم

2020/05/18 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد واصلت اللجنة التطبيعية اجتماعاتها الدورية بمقر الاتحاد عبر الدائرة الالكترونية، وبحضور الأمين العام محمد فرحان.وقال رئيس التطبيعية، اياد بنيان في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الاجتماع أثمر عن تسمية حيدر عوفي رئيسا للجنة المسابقات، وغانم عريبي نائبا، وضياء حسين امينا للسر، وعضوية علي عبيس عبد، وسيروان نجم الدين ونجم عبد […]

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