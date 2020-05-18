الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق اندلع في الحي الصناعي بالنجف

2020/05/18 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف اعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الاشرف إخماد حريق نشب في مجموعة من محلات الحي الصناعي.وقال المنسق الإعلامي للمديرية علي تويج لـ /المعلومة/، أن “خمسة فرق إطفاء وانقاذ من الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في مجموعة محلات للمواد الاحتياطية والاصباغ والحدادية في الحي الصناعي”.واضاف تويج أنه “تم تشكيل […]

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