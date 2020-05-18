الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يعلن تفاصيل عمليات “اسود الجزيرة”

2020/05/18 | 21:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الاثنين، عن نتائج عمليات “اسود الجزيرة” التي انطلقت امس الاحد، مؤكدا قتل ثلاثة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي بينهم انتحاري.وقال رسول، في تسجيل صوتي، إنه “بعد زيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لعدد من مفاصل وتشكيلات الأجهزة الأمنية، والتي أكد خلالها على

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