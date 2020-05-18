كوردستان تشخّص إصابة جديدة بكورونا في السليمانية

2020/05/18 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابة الجديدة تعود لشاب في الثانية والعشرين من العمر من سكنة مدينة السليمانية.

وأشارت إلى أن الشاب تلقى بالعدوى من مصاب سابق.

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