الحسيني: الحشد الشعبي اعاد مايزيد عن 100 صياد اسماك الى بحيرة حمرين

2020/05/18 | 21:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، بان اكثر من 100 من صيادي الاسماك عادوا لمزوالة مهنتهم في بحيرة حمرين شمال شرق ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بحيرة حمرين(58كم شمال شرق بعقوبة) كانت لوقت قريب منطقة ساخنة تنشط بها فلول داعش الارهابية التي تقتل الابرياء من صيادي الاسماك من اجل […]

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