وزير النقل يبحث مع قائد عمليات بغداد تذليل الإجراءات التي تسهم في خدمة المواطنين

2020/05/18 | 21:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير النقل ” ناصر حسين الشبلي ” اليوم الإثنين ، قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي في ديوان الوزاره مقدما لسيادته ، التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه مهام إدارة وزارة النقل ، متمنياً له الموفقية والنجاح في عمله ، وحرصه الشديد على تعاونه المستمر وتنسيق آليات العمل مع الوزارة .وجرى خلال اللقاء

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