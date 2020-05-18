محافظ ذي قار: حزيران المقبل سيشهد تشغيل المحطة الغازية

2020/05/18 | 21:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الاثنين، قرب دخول وحدات من المحطة الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمنفذة من الشركة التركية للخدمة، مؤكدا أنها ستضيف 400 ميكاواط للشبكة الوطنية.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوائلي خلال ترؤسه اجتماعا لعدد من مسؤولي قطاع الكهرباء في الناصرية، وبحضور مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في جنوب العراق، أكد أن المحافظة ستشهد إدخال وحدات من المحطة الغازية المشيدة من قبل الشركة التركية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء".

وأضاف أن "دخول هذه المحطة للعمل سيسهم في إضافة 400 ميكاواط للشبكة، ما ينعكس إيجابا على واقع التجهيز للمواطن"، كاشفا "عن قرب إدخال محطة تحويلية بسعة 200 ميكاواط في منطقة تل اللحم لغرض زيادة القدرة الاستيعابية لخطوط توزيع الكهرباء في المحافظة، وحل الاختناقات الحاصلة في الشبكة حالياً".

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