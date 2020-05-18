الكهرباء توضح أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

2020/05/18 | 21:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عزت وزارة الكهرباء، الاثنين، تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى جملة من الأسباب أبرزها ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المحطات للصيانة الدورية، فيما كشفت عن موعد دخول محطتي الناصرية والسماوة ضمن خط الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والدخول في ذروة الصيف حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة، فضلا عن دخول عدد من المحطات للصيانة الدورية بسبب زيادة الاستهلاك وتعرضها لخلل فني"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الأمر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".

وأضاف أن "التراجع بساعات التجهيز ليست بالكبيرة إنما هو تراجع بسيط ستتم معالجته بعد إكمال صيانة المحطات التوليدية"، كاشفا "عن وجود مساع لإدخال محطتي الناصرية والسماوة ضمن خط الإنتاج خلال الشهر المقبل".

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