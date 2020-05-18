وزارة الكهرباء توضح أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

2020/05/18 | 21:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى جملة من الأسباب أبرزها ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المحطات للصيانة الدورية، فيما كشفت عن موعد دخول محطتي الناصرية والسماوة ضمن خط الإنتاج.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “تراجع ساعات

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