فرنسا تسجل تراجعا كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

2020/05/18 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، تراجعا كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 131 حالة مقابل 483 في إحصائية أمس الأحد.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 131 حالة وبلغت 28239، بينهم 17589 توفوا في المستشفيات و10650 في دور المسنين.[…]

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