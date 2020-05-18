مصر تسجل 535 إصابة و15 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/18 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3440، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، في تصريح صحفي، تم تسجيل 535 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها مختبرياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الرصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 15 حالة جديدة.وأضاف أن جميع الحالات المسجلة الموجودة بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشار مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، بلغ 12 ألفاً و764 حالة، من بينهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 645 حالة وفاة.

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