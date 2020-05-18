تركيا.. حظر تجوال في العيد وتلويح بقيود أكثر صرامة

2020/05/18 | 21:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده سوف تكون تحت حظر تجوال شامل في أيام عيد الفطر التي تمتد من 23 إلى 27 أيار الجاري، وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة "سنفرض حظرا للتجوال ابتداء من 23 ولغاية 26 أيار الجاري في 81 ولاية تركية"، مضيفًا أنه "من غير الممكن القضاء على فيروس كورونا بشكل تام قبل حل المشكلة على مستوى العالم".

كما أوضح أردوغان أن تركيا قد تضطر "لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أقسى في حال اتخذ انتشار الفيروس منحنى سلبيا".

وأعلنت تركيا، مساء يوم الجمعة الماضي، تطبيق حظر تجوال في 15 ولاية لمدة 4 أيام.

وأوضحت الوكالة التركية أن حظر التجوال يستمر من 16 أيار حتى يوم 19 أيار الجاري، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في تلك المناطق.

​وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال كلمة متلفزة أنه في الوقت الذي استطاعت تركيا فيه تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة.

كما أعلن الرئيس التركي خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو مطار إسطنبول، أن بلاده ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول أمام السياحة العلاجية.

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