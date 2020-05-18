الصدر يعلق على موضوع أثار غضب العراقيين مؤخرا

2020/05/18 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأثنين، على المدافعين عن "المثلية" بزعم انهم يدافعون عن الحريات في ظل السكوت عن الانتهاكات التي ي...

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