2020/05/18 | 21:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تعلن تسجيل اصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

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