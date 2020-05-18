إيران تندد بالعقوبات الأمريكية وتدعو لتضامن عالمي في وجه كورونا

2020/05/18 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة دعت إيران إلى محاسبة الولايات المتحدة بشأن تعزيزها العقوبات على طهران ودول أخرى، كما دعت إلى تضامن عالمي ضد وباء فيروس كورونا.وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في كلمة للاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية عقد عبر الانترنت يوم الاثنين: “ينبغي محاسبة الولايات المتحدة على تعزيزها العقوبات من جانب واحد على إيران […]

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