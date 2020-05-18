«بحاجة إلى الاحتواء».. هيكلة جديدة لـ “الحشد الشعبي” في العراق: ما هي؟

2020/05/18 | 21:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات بعد يومين من لقاء رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي بقيادات #الحشد_الشعبي، خرج رئيس الهيئة #فالح_الفياض وتحدّث عن مستقبل “الحشد” قال رئيس “هيئة الحشد الشعبي”، في لقاء مُتلفَز مع محطّة محليّة، إنه «سيتم اعتماد هيكلة جديدة،…

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