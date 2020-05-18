من أجل نجاح عملية التحوّل الديمقراطي في مستقبل سورية (2) - عبدالله تركماني

2020/05/18 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني توجّه الثقافة السياسية نحو أهمية المجتمع المدنيإنّ عملية تأسيس وبناء ثقافة سياسية جديدة، تتجاوز رواسب الانحطاط وموروثات الاستبداد السياسي، وترتبط بطبيعة الأهداف المتوخاة من هذه العملية: إشاعة النمط الديمقراطي في الحياة العامة، حيث تكون الديمقراطية، كثقافة وآليات ووسائل ونظم، هي السائدة في الحياة السياسية وإدارة شؤون الدولة والسلطة، كما هي جزء حيوي في نسيج المجتمع المدني.



إذ إنّ كثيراً من ا ......





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