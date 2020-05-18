2020/05/18 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكد مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اليوم الاثنين ، شفاء حالتين جديدتين مصابتين بكورونا في مدينة الناصرية .وذكر بيان اوردته دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مصابين اثنين شفيا من فيروس كورونا ، احدهما من سكنة منطقة السايح غربي الناصرية ، والاخر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء حالتين مصابتين بكورونا في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء حالتين مصابتين بكورونا في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).