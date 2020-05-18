بالصور.. انتشال جثة في الموصل القديمة تعود لأيام التحرير

2020/05/18 | 21:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة صدى الاعلام تنشر صوراً لقيام الدفاع المدني بانتشال جثة في ايمن الموصل تعود لأيام التحرير.وقال الدفاع المدني في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “فرق انقاذ الدفاع المدني باشرت بانتشال جثة مجهولة الهوية من تحت ركام أحد الدور السكنية في منطقة الجامع الكبير في الموصل القديمة”، مشيراً الى أن “الجثة تعود لأيام تحرير الموصل

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