الامن النيابية: داعش ينشط في 7 الاف دونم بمحافظة صلاح الدين

2020/05/18 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، بان تنظيم داعش ينشط في 7 الاف دونم في صلاح الدين.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الحقائق التي يجب ان يدركها الراي العام وجود 14 قرى زراعية مهجورة في صلاح الدين قرب الحدود مع ديالى تحيط بها اراضي زراعية تزيد […]

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