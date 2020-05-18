الصدر يخوض في موضوع

2020/05/18 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، بيانًا مطولاً خاض فيه في موضوع "زواج المثليين" على خلفية رفع "علم قوس قزح" في بغداد.

هاج الصدر من وصفهم بـ"الماديين والمتشددين"

ووجه الصدر في بيانه تساؤلات عن "فوائد" الزواج، كما حدد 11 صورة من صور "التسافل" على حد تعبيره، فيما هاجم "الماديين والمتشددين".

وفيما يلي نص البيان:

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، مذكرة احتجاج الى ممثل الاتحاد الأوروبي في العراق، على خلفية رفع علم "المثليين" في بغداد.

وجاء في مذكرة الاحتجاج التي أرسلها المكتب الخاص للصدر، 18 آيار/مايو، : "على الرغم مما يمر به العالم أجمع من جائحة (كورونا) والتي عجز الإنسان الغاية الآن عن الوقوف أمامها والتي تستدعي التوجه إلى السماء لتغدق عليها بالرحمة والشفاء إلا أننا نجد هناك من يريد نشر وإشاعة الفاحشة بين المجتمعات والانغماس في الفساد والشذوذ والانحراف عن الفطرة الإنسانية".

وأضاف الصدر في مذكرته، "إننا نعتبر ما حدث من اعتداء سافر وتعد صارخ من خلال قيام بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بالاشتراك مع بعض السفارات برفع علم ما يسمى بـ(المثليين) في العاصمة بغداد تجاوزًا وقحًا لا يمكن السكوت عنه أو السماح به ليكون مقدمة لتجاوزات أخرى تطال اعتبارات حساسة لا تحمد عقباها، بالإضافة إلى تجاوزه حدود الأعراف الدبلوماسية المعمول بها عالميًا من احترام ثقافة الآخرين".

وتابع الصدر، "نحن إذ نؤكد على الأخوة الإنسانية ووحدة أهداف الأديان السماوية السمحة مع تنوع المعتقدات إلا أننا لا يمكننا التفريط بأي شكل من الأشكال بالثوابت التي يرتكز عليها ديننا الإسلامي والأديان السماوية الأخرى ولا يمكن التسليم - تحت أي مسمی کان۔ بمخالفة مقتضيات الفطرة الإنسانية التي تحكم بالعفة والنقاء والسلوك القويم والعلاقات المشروعة بين بني الإنسان".

وطالب الصدر، ممثل الاتحاد الأوروبي والسفارات المشاركة برفع (علم المثليين)، بـ "تقديم اعتذار رسمي وفوري"، مؤكداً على "عدم القبول بالعبث بأساسيات ثقافتنا ومعتقداتنا تحت أي ذريعة".

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